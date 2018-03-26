وقالت الهيئة إن اقتراب المقاتلتين القطريتين "دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالمقاتلين القطريتين وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية".

وأكدت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) "أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أنها "إذ تدين مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي".

وكانت مقاتلات قطرية، اعترضت في يناير الماضي أيضا طائرتين مدنيتين إماراتيتين كانتا متوجهتين إلى البحرين.