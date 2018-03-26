وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، يوم الاثنين، إن امتلاك ميليشيات الحوثي لصواريخ باليستية تطور خطير يهدد الأمن الدولي.

وأكدت السعودية أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم أمس الأحد عن رصده لسبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.

وأوضح تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أن اليمن يعاني إرهاب ميليشيات الحوثي، قائلا إن هجمات الميليشيات الصاروخية على السعودية انتهاك صريح للقانون الدولي.

ودعا المالكي لمحاسبة النظام الإيراني لتهريبه السلاح إلى ميليشيات الحوثي،

اتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الصواريخ البالستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون على المملكة وأدت الى مقتل شخص، مهددة بالرد على ايران "بالوقت والمكان المناسبين".