ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن حاييم منديس، نائب قائد الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يشمل هذا الرقم مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقطنون القدس، أو مليون و800 ألف من عرب إسرائيل.

وتشير أرقام دائرة الإحصاء الإسرائيلية، إلى أن عدد سكان إسرائيل في سبتمبر 2017 كان 6 ملايين و500 ألف إسرائيلي.

وبيّنت الأرقام التي عرضها حاييم أمام الكنيست، بأن أعداد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية سنة 2012 قد بلغ 2.7 مليون، أي ما يمثل زيادة بنسبة 29 في المئة مقارنة بالتعداد المسجل في العام 2000.

وشكك أعضاء في الكنيست في صحة هذه الأرقام التي تعطي العرب الأفضلية في التعداد السكاني مقارنة باليهود، وخصوصاً "اليمينيين"، الذين يعتقدون أن النمو السكاني ليس سريعاً بهذه الوتيرة في الضفة الغربية، فلا داع لدخول مفاوضات مع الفلسطينيين، وبأن الوقت لا يزال مناسباً أمام إسرائيل لضم المزيد من المناطق بسكانها.