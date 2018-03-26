وبعث أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.



وأشار أمير الكويت إلى أن هذا العمل الاجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.



وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن دولة الكويت وقد تابعت بإستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.



وطالب المصدر المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.



واختتم المصدر تصريحه بالقول، إن دولة الكويت تؤكد وقوفها ‏التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.