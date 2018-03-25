وقال أردوغان يوم الأحد إن "عمليات" بدأت في سنجار لإخلاء المنطقة الجبلية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وذكر أردوغان في وقت لاحق أنه إن لم يخل حزب العمال الكردستاني سنجار وقنديل، حيث يوجد مقر الحزب، "سيكون حتميا بالنسبة لنا القيام بذلك شخصيا".

وكان أردوغان قد لمح في الأسبوع الماضي إلى عملية عسكرية أخرى قد تقوم بها قواته في "سنجار"، حيث أشار إلى أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بضرورة تحركها لإخلاء المنطقة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ونقلت "فرانس برس" عن أردوغان قوله مخاطباً الحكومة العراقية: "إذا كنتم ستقومون بالعملية العسكرية فقوموا بذلك. وفي حال لم تكن لديكم القدرة على تنفيذها، فبإمكاننا في ليلة ما دخول سنجار فجأة لتنظيفها من حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أردوغان: "أبلغنا الحكومة العراقية أنه في حال تأخرت هذه المسألة أكثر، فسيكون هناك غصن زيتون جديد هناك"، في إشارة إلى العمليات التي تشنها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وبالرغم من إعلان حزب العمال الكردستاني الجمعة الماضي عن انسحاب قواته من "سنجار"، بعد دخولها في العام 2015 لمحاربة تنظيم "داعش"، فإن أردوغان يصر على العملية العسكرية بهدف "إخلاء المنطقة الجبلية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني" حسب تعبيره.

وزارة الدفاع العراقية ترد

وعلقت وزارة الدفاع العراقية على إعلان أردوغان بقولها: "لن تقف الحكومة المركزية مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي في العراق".

وتمثل "سنجار" بالنسبة لتركيا نقطة استراتيجية مهمة، وذلك لكونها تحاذي من الجهة الشمالية الغربية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة مقاتلين أكراد، كما توجد قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المدينة، وبإحكام سيطرتها على "سنجار" ستقطع تركيا على الأكراد الممر الواصل بين سوريا والعراق.

وتشير مصادر عسكرية في شمال العراق إلى أن عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المنطقة يبلغ نحو ألفي مقاتل.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا في الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتصف أنقرة وحلفاؤها حزب العمال الكردستاني كـ"منظمة إرهابية".

ويأتي إعلان الرئيس التركي عن عملية "سنجار" بعد إعلان القوات التركية سيطرتها على كامل "عفرين" يوم السبت الماضي، عقب عملية عسكرية تسببت بحسب الأمم المتحدة بفرار نحو 170 ألف شخص من المدينة.