وأضاف الجنرال هاليفي، أن إسرائيل "تحافظ على قوتها على الحدود الشمالية، لكنها لا تنوي مهاجمة لبنان"، وأكد أن إيران مستمرة في تسليح ميليشيات حزب الله.

وأورد أن حماس ترتمي في أحضان إيران وتستغل المدنيين بإرسالهم إلى الجدار الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأشار إلى أن الانتخابات التي سيشهدها الشرق الأوسط، خلال الأسابيع المقبلة، ستحدد تطور الدور الإيراني ومكانة طهران في المنطقة.

وأوضح أن إيران تستخدم الأراضي بنية خفية وهي الهيمنة على الشرق الأوسط.