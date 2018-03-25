وأضافت أن القوات الأمنية المصرية تقوم بتنفيذ عمليات تمشيط للبحث عن المتورطين في التفجير، الذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخرين بجروح.

تفاصيل التفجير

وهز الانفجار منطقة رشدي شرقي مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة، وذكرت مديرية الأمن أن القتيلين والمصابين كانوا في سيارة حراسة مدير الأمن اللواء مصطفى النمر، وأن اثنين من المارة أصيبا أحدهما عسكري متقاعد والآخر مدني.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب طريق انفجرت "أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته"، وفي وقت لاحق ظهر مدير الأمن وهو يتفقد مكان الانفجار وما خلّفه.

وتشنّ قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة في مصر حاليا حملة على المتشددين، من خلال عملية عسكرية شاملة تتركز على وسط وشمال سيناء، وتغطي في الوقت نفسه كافة أنحاء البلاد.