وقالت المصادر إت الغارة استهدفت منزلا "يأوي مسلحين يشتبه في كونهم قادة لـ"القاعدة"، في حي الفرسان شمالي بلدة أوباري جنوبي ليبيا"، ما أسفر عن مقتل 3 بينهم قياديان.

وعثر سكان هرعوا إلى الموقع بعد الغارة على جثتين مقطوعتي الرأس، ورجحت مصادر أنهما للقياديين وقد فصل متشددون آخرون الرأسين من أجل عدم التعرف على هويتهما.

وامتنع الجيش الليبي عن التعليق على الغارة، فيما قال شهود عيان إن الطيران حلق على ارتفاع عال جدا، وهو أمر لا يمكن لسلاح الجو الليبي القيام به، نظرا لعدم تحديث أسطوله الجوي المقاتل بسبب الحظر الجوي المفروض عليه.

يذكر أن الغارات الجوية الأجنبية على الجنوب الليبي ليست جديدة، إذ أعلن البنتاغون عن غارة مماثلة في جنوب الجفرة خلال الشهر الجاري، استهدفت موقعا لداعش. كما شن "الأفريكوم" غارات مماثلة سابقة.