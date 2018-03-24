كما وزع المركز العديد من المواد غذائية على طلاب الجامعات في محافظة المكلا اليمنية وفق ما أعلن عنه المركز على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة التي استهدفت أماكن إيواء النازحين، ضمن خطة ‫العمليات الإنسانية الشاملة التي ينفذها مركز سلمان للإغاثة في اليمن .

ويسعى المركز إلى إيصال المساعدات الإنسانية للأراضي كافة اليمنية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الحكومة اليمنية، والمنظمات الدولية الإنسانية.

كما أن للمركز العديد من البرامج التي تستهدف ربات البيوت داخل اليمن لمساعدتهن على العودة إلى حياتهن الطبيعية.