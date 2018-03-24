وقال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين، هما سائق ومجند كانا في سيارة أخرى خلف سيارته، وإصابة مجند آخر.

ووقع الانفجار في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة متوقفة في الشارع الذي مر به موكب مدير أمن الإسكندرية.

واعتبر النمر أن هذا التفجير يأتي في إطار "مساعي العناصر الإخوانية الإرهابية لعرقلة العملية الانتخابية، والتأثير على المواطنين لعدم نزولهم إلى اللجان والمشاركة في انتخابات الرئاسة".