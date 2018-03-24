وقالت الصحيفة إن بيانا صادر عن هيئة الأركان التركية، أعلنت فيه أنه"تم تطهير قرى فافراتين، وبارجكا، وكاباشين، من الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، وتنظيم داعش."

وأضاف الصحيفة، أن القوات المسلحة والجيش السوري الحر، سيطرا على جميع النقاط الواقعة شمال شرق، وشمال غرب مركز عفرين.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة من عفرين، فإن المدنيين يعانون وضعا إنسانيا صعبا.

وكانت هيفي مصطفى عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية قالت في وقت سابق إن أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.

وأضافت هيفي مصطفى " إن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم".

يذكر أن القوات التركية بدأت عملياتها العسكرية 20 يناير المنصرم حيث أطلقت عليها "غصن الزيتون"، كما أعلنت السيطرة علي مركز مدينة عفرين الأحد الماضي.