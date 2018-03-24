وبحسب بيان للجيش المصري فقد نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا على مكافحة الألغام البحرية، والذي استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر.

وشارك في التمرين عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية بالإضافة إلى صائدة الألغام المصرية (نفارين) وكاسحة الألغام الفرنسية (لير)، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء.

واشتمل التدريب على صد هجوم معادي غير نمطي باللنشات السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ كافة إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد لتلك الألغام باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار.

ويأتي التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب.