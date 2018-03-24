وأضافت النيابة في بيان أن الرجل متهم بالانتماء إلى "تنظيم داعش الإرهابي" وبالمشاركة في "التشدد وتجنيد الشباب المغربي" في مركز للاجئين في البرتغال.

ويلاحقه القضاء البرتغالي أيضا لجمع أموال من خلال "استخدام بطاقات ائتمان مزورة لتمويل أنشطة مرتبطة بالإرهاب". وقال البيان إنه مستهدف بتحقيقات "مشابهة في ألمانيا وفرنسا".

وبحسب الإعلام المحلي يدعى المغربي عبد السلام تازي (64 عاما) وأصدرت السلطات البرتغالية بحقه مذكرة توقيف أوروبية. وكان أوقف في ألمانيا وسلم العام الماضي إلى البرتغال.

وكان هذا الشرطي المغربي السابق المقيم في منطقة أفيرو (شمال) منح في تشرين الاول/اكتوبر 2013 حق اللجوء في البرتغال.

وكان المحققون يشتبهون في أنه جند المغربي هشام الحنفي (27 عاما) الذي اعتقل في مرسيليا جنوب شرق فرنسا حيث كان يستعد لتنفيذ اعتداء بحسب معلومات صحافية.