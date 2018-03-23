ونقل البيان قول السيسي لضباط وجنود التقي بهم "سنأتي (إلى) هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر"، في إشارة إلى المتشددين الذين شنوا هجمات ضد المدنيين والجيش والشرطة، خلال السنوات الماضية.

وفي نوفمبر، قتل أكثر من 300 شخص في هجوم على مسجد في شمال سيناء، وقالت التحقيقات إن أحد المهاجمين كان يحمل راية تنظيم داعش. وعقب الهجوم أمر السيسي القوات المسلحة بسحق المتشددين.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري السيسي مرتديا الزي العسكري وهو يتناول طعام الإفطار مع مئات من الضباط والجنود، ويؤدي صلاة الجمعة بينهم.

وقال البيان إن السيسي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمع إلى "شرح من عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تُكلف بها القوات الجوية".

ويوم الاثنين يبدأ المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي يسعي السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية وأخيرة طبقا للدستور. ويستمر التصويت يومين آخرين. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس.

وقال البيان، الذي صدر بشأن زيارة السيسي، إنه شدد في حديثه إلى الضباط والجنود على أنه "لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم مشيرا إلى أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلي مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل".

وأكد الجيش المصري إن العملية الحالية "سيناء 2018" تظهر تنسيقا لم يسبق له مثيل بين القوات البرية والبحرية والجوية، وقد أسفرت عن مقتل مئات المتشددين وتدمير أوكارهم.