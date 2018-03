وأوضح أن الوزارة رصدت معلومات عن مخطط عدائي كبير لجماعة الإخوان الإرهابية ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر.

وأشار إلى الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط في تركيا وقطر، وتولي رئاستها وتمويلها من عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابي بهاتين الدولتين.

وتحدث وزير الداخلية عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الإرهابيين وفتح وسائل للتواصل بينهم، مؤكدا على ضرورة وجود تشريع دولي لاستخدام تلك الوسائل لخطورتها على الأمن والاستقرار.

وبخصوص تقارير منظمات دولية عن مصر في الآونة الأخيرة، قال عبد الغفار إن هذه التحركات تأتي في إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان في الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية.

وأضاف أن هذه المحاولات تهدف إلى تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي، مشددا على قيام الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

وأشار إلى الضربات الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية ضد الجماعات الإرهابية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية.

وشدد الوزير عبد الغفار على أن كل أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بأمن البلاد أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية.

وقال إن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.