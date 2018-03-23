وطالبت حكومة الإقليم في بيان حزب العمال الكردستاني بإخلاء مواقعه القريبة من القرى والمناطق السكنية لكي لا يذهب المدنيون ضحية لعمليات مشابهة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية دانت مساء الخميس استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، مؤكدة أنها "لا تخدم" تطور العلاقات بين البلدين.

وفي آخر قصف للمقاتلات التركية شمال شرق أربيل، لقي أربعة مدنيين مصرعهم إضافة إلى تدمير عدد من منازل القرويين.

وغالبا ما يلحق القصف المتبادل بين تركيا وحزب العمال أضرارا بممتلكات المزارعين والقاطنين في القرى الحدودية المتاخمة لتركيا.