هذا التساقط الكثيفة للثلوج ، استدعت من الجيش الجزائري التدخل لفك العزلة عن المناطق التي سجلت تساقطا كثيفا للثلوج الخميس الماضي وفق ما أعلن عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل السريع والفعال للوحدات المرابطة في المناطق التي شهدت اضطرابات جوية في الآونة الأخيرة، تدخلت ، الخميس الماضي، وحدات من الجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن المناطق التي سجلت تساقطا كثيفا للثلوج، لا سيما على مستوى كل من ولايات: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس، قسنطينة، سطيف وبجاية، أين قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين".

وتؤكد القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "الاستعداد الدائم والجاهزية التامة لمختلف الوحدات قصد التدخل في مثل هذه الحالات لفتح الطرقات وتقديم الدعم والعون للمواطنين في هذه المناطق وذلك من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة".