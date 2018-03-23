أبو ظبي - سكاي نيوز عربية نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن نحو 6500 مدني كانوا قد فروا من المعارك في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا عادوا لبلدات كفربطنا وسقبا مع تحول الوضع "نحو الاستقرار".
في الوقت نفسه نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن نحو 95 ألفا غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت روسيا تطبيق "هدنات إنسانية" في القتال بما يساعد القوات السورية على إخراج مسلحي المعارضة من معقلهم قرب العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من خمسة آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية في سوريا الخميس.