في الوقت نفسه نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن نحو 95 ألفا غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت روسيا تطبيق "هدنات إنسانية" في القتال بما يساعد القوات السورية على إخراج مسلحي المعارضة من معقلهم قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من خمسة آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية في سوريا الخميس.