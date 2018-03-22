وأوضحت المصادر أن يوم الجمعة سيشهد عقد مفاوضات بين اللجنة المدنية مع الجانب الروسي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، واستمرار خروج الحالات الإنسانية عبر معبر مخيم الوافدين.

ويشمل وقف إطلاق النار مناطق القطاع الأوسط، التي يسيطر عليها "فيلق الرحمن" التابع للجيش الحر، وهي مدن وبلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم جماعة فيلق الرحمن المسلحة السورية لرويترز إنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار في جيب خاضع للجماعة في منطقة الغوطة الشرقية لوقف معاناة المدنيين.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن في رسالة صوتية مسجلة لرويترز من إسطنبول "فيلق الرحمن أعاد الاتصال عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة صفر بتوقيت دمشق من يوم الجمعة 23 من مارس آذار 2018 على أن تكون هناك جلسة مفاوضات نهائية... لمفاوضة الجانب الروسي على إيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين ويضمن عدم استمرار هذه المعاناة التي يعيشونها".

وأضاف المتحدث أن لجنة من الجيب تتألف من وفد من فيلق الرحمن ومؤسسات مدنية ستشارك في جلسة المفاوضات.