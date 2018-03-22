وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للمتمردين في منطقة الحويمي وجبلي شيفان والحمالة بمنطقة كرش.

وتأتي الغارات بالتزامن مع مواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية، التي استطاعت السيطرة على مرتفعات الكعيدات والتوميات وساقيه الجيش القريبة من منطقة الشريجة شمالي لحج.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني في جبهة حمالة من السيطرة على جبل الأحمر الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة الواقعة شرقي كرش.