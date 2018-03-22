وأوضح الزعماء أن الضربة أصابت منزلا يعتقد أنه يستخدم من قبل المسلحين.

ويعتقد أن الولايات المتحدة شنت 5 ضربات بالطائرات بدون طيار في اليمن منذ بداية مارس الجاري.

وتعتبر الولايات المتحدة فرع القاعدة في اليمن واحدا من أخطر أفرع التنظيم الإرهابي.

واستغل التنظيم الإرهابي الاضطرابات التي بدأت في اليمن عام 2011 ثم الانقلاب الحوثي عام 2014، لمحاولة توسيع نطاق سيطرته ونفوذه.