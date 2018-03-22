وقال المتحدث باسم الحكومة، عبدالعزيز علي إبراهيم: "وقع انفجار كبير والضحايا حتى الآن هم 14 قتيلا وعدد من الجرحى. الحصيلة مرشحة للارتفاع".

وأوضح ضابط بالشرطة الصومالية أن الانفجار وقع قرب فندق يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم، والذي كان هدفا لهجمات في السابق شنتها حركة الشباب المتطرفة المتمركزة في الصومال. وفقا لأسوشيتد برس.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية المتشددة تشن هجمات في العاصمة مقديشو بشكل متكرر.

وفي أكتوبر الماضي، أدى تفجير شاحنة ملغومة إلى مقتل 512 شخصا، في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الصومال.