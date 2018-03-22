أبو ظبي - سكاي نيوز عربية اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إصدار وزارة الداخلية القطرية قائمة إرهاب تتضمن 10 أشخاص، ممن تم إدراجهم في القوائم الثلاث للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يمثل تأكيدا قطريا على الأدلة ضدها.