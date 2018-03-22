أبو ظبي - سكاي نيوز عربية اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إصدار وزارة الداخلية القطرية قائمة إرهاب تتضمن 10 أشخاص، ممن تم إدراجهم في القوائم الثلاث للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يمثل تأكيدا قطريا على الأدلة ضدها.
وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصا و8 كيانات، وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقا في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة".
وتابع الوزير الإماراتي: "بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها".