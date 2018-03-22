وأشار المراسل إلى أن الغارات استهدفت بعض القرى الحدودية الواقعة ضمن نطاق محافظة أربيل الكردية.

وأضاف أن الغارات دمرت عددا من مقرات حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

تهديد وأطماع

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد أن لمحت أنقرة إلى شن حملة عسكرية على غرار تلك التي تنفذها قواتها في عفرين شمالي سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن جيش بلاده سيطلق هجوما في شمال العراق لمهاجمة قواعد الحزب الكردي.

فيما أبلغ العراق على لسان وزير خارجيته إبراهيم الجعفري، أنقرة، الأربعاء، رفض بغداد لقيام أنقرة بعمليات عسكرية على الأراضي العراقية.

وقال إن الحرب على داعش التي كانت ذريعة تستخدمها أنقرة مبررا لنشر قواتها على الأراضي العراقي انتهت، وبالتالي فالعراق لن يسمح بوجود هذه القوات.

ومنذ أشهر تشن طائرات تركية غارات على مواقع الأكراد في العراق وسوريا، وتقول إن لديهم علاقات بحزب العمال الكردستاني.

ويرى مراقبون أن اقتحام عفرين السورية والعملية الأخرى المرتقبة في العراق تشير إلى أن أطماع تركية لتوسيع نفوذها في الدولتين بحجة مكافحة الجماعات الكردية، التي تصفها أنقرة بالإرهابية.