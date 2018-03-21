وأقدمت الناشطة اليسارية، لم يكشف عن هويتها حتى الآن، على صفع جنديين خلال المحاكمة، لإثبات ازدواجية معايير الاحتلال الإسرائيلي.

وتحاكم التميمي بتهمة صفع جندي إسرائيلي لكنها قبلت، الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر مقابل إقرارها بالذنب.

وأصبحت عهد التميمي (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعدما صورت والدتها الواقعة، ونقلتها مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشارا واسعا.

ووقع الحادث، يوم 15 ديسمبر، أمام منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة.