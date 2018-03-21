واحتشد الآف الأكراد مرتدين ثيابهم التقليدية وأشعلوا النيران في وسط مدينة القامشلي، رافعين لافتات وصور تربط بين العيد ومدينة عفرين، جاء في بعضها "مقاومة عفرين ستصبح نوروز الشعوب" و"بروح نوروز سنرفع وتيرة المقاومة وسننتصر في عفرين".

وشهد التجمع تعليق صور لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا خلال المعارك، التي دامت نحو شهرين في منطقة عفرين، التي تُعد واحدة من الأقاليم الثلاثة، التي أعلن منها الأكراد إدارتهم الذاتية قبل سنوات، في شمال شرق سوريا.

وسيطرت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، الأحد، على مدينة عفرين، مركز الإقليم، بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها "لحمايتها من القصف" وفق ما قال مسؤولون.

وتوعد الأكراد الذين انتشروا في محيط المدينة ومناطق محاذية، بـ"ضرب" القوات التركية حتى "تحرير" كامل المنطقة.

وبخلاف السنوات الماضية، فضل الكثير من الأكراد في القامشلي، البقاء في منازلهم وعدم الاحتفال بالعيد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وبعدما كان عيد النوروز مناسبة في مطلع فصل الربيع من كل عام للم شمل العائلات الكردية وفرصة لإحياء تقاليدهم وتراثهم، يحل اليوم مرادفا للحزن بعد خسارتهم مدينة عفرين.