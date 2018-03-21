وحكم القاضي على المتهمين العشرينيين بالسجن 10 أعوام بعد إدانتهما بـ"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها لأعمال إرهابية" و"المؤامرة بقصد أعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش، و"خططا لتفجير السفارات الروسية والإسرائيلية والإيرانية في عام 2016 بواسطة عبوات متفجرة"، وأجرا "تجارب عليها".

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قبضت عليهما في 8 مارس 2016.