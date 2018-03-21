وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى بين وفد عن مدينة حرستا من عسكريين و مدنيين، ووفد عن النظام، حيث تمّ الاتفاق على خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية.

كما تضمن الاتفاق على إعطاء ضمانات للأهالي، الذين يرغبون بالبقاء في المدينة من النظام والروس بعدم التعرض لأحد في المدينة، والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي.

ومن بنود الاتفاق أيضا، بدء خروج العائلات الراغبة بالخروج إلى الشمال، الخميس، الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتشكيل لجنة مشتركة من أهالي حرستا في الداخل والخارج لمتابعة أمور من بقي في المدينة وأمور المعتقلين وتسيير شؤون المدينة.

جدير بالذكر أن حركة أحرار الشام تسيطر على مدينة حرستا، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 5 آلاف مقاتل، بالإضافة لعائلاتهم.