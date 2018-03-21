ويخوض السيسي الانتخابات الرئاسية التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري أمام منافس لا يحظى بتأييد كبير هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الذي قرر خوض الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

وقال السيسي خلال لقاء بمناسبة عيد الأم، الأربعاء، إنه "يريد أن تنزل الناس كلها (للمشاركة في الاقتراع) حتى لو قالوا لا" لاستمراره في الرئاسة، التي تولاها في 2014.

وأضاف: "لو نزل شعب مصر وقال لا فهذا أمر عظيم وينفذ فورا. نريدأان نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه".

وتابع: "أنا كنت أتمنى أن يكون موجودا معنا (منافس) واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة من أفاضل الناس، وأنتم تختارون كما تشاؤؤن".

وقال السيسي إن سبب عدم وجود مرشحين متعددين هو أن مصر "ليست جاهزة" بعد.