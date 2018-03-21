وأضافت المصادر أنه جرى أسر 13 من المتمردين خلال معارك مع القوات الشرعية، التي تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبل الحديده وجبل لعوج وأجزاء من قرحا لبان بمديرية ناطع، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي، والتقدم باتجاه مديرية الملاجم.

ولا تزال المواجهات مستمرة، وسط تقدم لقوات الجيش اليمني نحو استكمال تحرير جبل القرحا، الذي حال تحريره، تصبح قوات الجيش والمقاومة تطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم، التي تتخذها المليشيات معسكرا استراتيجيا لها.

وفي السياق، سيساعد استكمال تحرير الجبل على قطع إمداد المليشيات من الطريق الاسفلتي المؤدي من فضحة إلى عقبة القنذع بمديرية نعمان، والذي يربط بين البيضاء وشبوة.

في غضون ذلك، تستمر قوات الشرعية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف في محاصرة معسكر طيبة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين.