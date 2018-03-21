ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وأفادت الهيئة أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل والخارج بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية داخل مصر 10989 مركزا.

ويبلغ عدد القضاة المشرفين على سير الانتخابات، بحسب الهيئة، 18620 قاضيا، أما الموظفون الإداريون المشرفون على العملية الانتخابية فعددهم 110 آلاف موظف.

وبخصوص عدد المنظمات المتابعة للانتخابات، قالت الهيئة إن الإجمالي 63 منظمة، بينها 54 محلية و9 منظمات دولية.

ويبلغ عدد اللجان العامة 376 لجنة، أما اللجان الفرعية فيبلغ عددها 13706 لجان.

وأصدرت الهيئة بيانات عن أعداد الناخبين في بعض المحافظات، وبلغ إجمالي الناخبين في العاصمة القاهرة 7409843 ناخبا.

وفي محافظة الإسكندرية يبلغ إجمالي عدد الناخبين 3834698 ناخبا، فيما تضم محافظة الشرقية 4103254 ناخبا.

وتستمر الانتخابات المصرية 3 أيام تبدأ في 26 وتنتهي في 28 من شهر مارس الجاري، فيما صوت الناخبون في الخارج على مدار 3 أيام عبر السفارات المصرية، في أكثر من 190 دولة.