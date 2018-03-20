ونقلت أسوشيتدبرس عن باسم التميمي أنه تحدث مع زوجته وابنته لمدة 45 دقيقة، الاثنين، عبر الهاتف، بينما جلستا على الجانب الآخر منه، ويفصل بينهم نافذة.

وقال إن الاثنتين في حالة معنوية جيدة، وأن عهد (17 عاما) تقضي وقتها في واجبات المدرسة والقراءة، وتركز على الدراسات الإنجليزية.

يذكر أن عهد التميمي اعتقلت بعد انتشار مقطع مصور لها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في الضفة الغربية. واتهمت هي ووالدتها بالتحريض وجرائم أخرى في القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا.