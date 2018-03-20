وحسب البيان الصادر عقب نهاية الاجتماعات، الثلاثاء، أكد المشاركون على "ضرورة المضي في توحيد الجيش الليبي لكي يكون قادرا على التعاطي بشكل إيجابي مع التحديات التي تواجه ليبيا".

كما تم الاتفاق على مواصلة وفد الجيش الليبي اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال بحث آليات التنفيذ والتطبيق الفعلي لمشروع توحيد الجيش.

وترعى مصر محادثات توحيد الجيش الليبي، وشارك في الجولة السادسة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبدأت المفاوضات في القاهرة منتصف العام الماضي، وقطعت أشواطا مهمة على طريق توحيد الجهود العسكرية في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ سنوات، بسبب انتشار ميليشيات مسلحة خارج سيطرة السلطات.