وأضاف أبو الغيط، في تصريحات للصحفيين، أن الأمانة العامة للجامعة تلقت "إخطارا رسميا" بذلك من المملكة السعودية، وأن القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على نحو ما جرت عليه العادة، بدءا من 9 أبريل.

وكانت الجامعة العربية أعلنت، هذا الشهر، تأجيل القمة التي كانت مقررة في مارس، لأن موعدها يتعارض مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

يذكر أن القمة العربية السابقة عقدت في 29 مارس في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول، باستثناء سوريا، التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.