وبعد هذه الإجراءات اضطر سكان عفرين إلى التوجه إلى القرى المجاورة في انتظار إعادة فتح المداخل إلى مدينتهم.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت تقديم إمدادات عاجلة "لوقف الوضع الكارثي" لعشرات الآلاف من السكان في عفرين.

ودعت المنظمة الدولية، الاثنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إتاحة فرصة أكبر للوصول إلى المدنيين في عفرين، قائلة إن الهلال الأحمر التركي يفتقر للمصداقية بين أكراد سوريا بعد العملية العسكرية التركية.

يذكر أن تركيا أعلنت سيطرتها على مدينة عفرين، الأحد، بعد هجوم شنته على مدى 8 أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.