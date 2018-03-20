وأكدت المصادر، أن المسؤول الحوثي أطلق الرصاص على الضابط ويدعى فواز الريمي بعد أن سمح للسيارات بالمرور بعد تفتيشها دون أخذ أموال من أصحابها كما طلب المسؤول الحوثي.



وقد تسبب رصاصات المسؤول الحوثي بمقتل الضابط على الفور.



وتفرض المليشيات الحوثية إتاوات غير مشروعة على السكان في مناطق سيطرتهم وتذهب تلك الأموال لصالح قيادات حوثية.