واعتبرت مصر أن "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".

وأعاد بيان الخارجية المصرية "التأكيد على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري".

ودعت الخارجية جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وكانت القوات التي تقودها تركيا قد نجحت في السيطرة على مركز مدينة عفرين، في إطار عملية بدأت منذ نحو شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين من جراء القصف التركي.