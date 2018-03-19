وقالت الخارجية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم، وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها"، وفق ما ذكرت وكالة سانا السورية.

وأوضحت الخارجية أن "الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المواطنين ووحدة أرض وشعب سوريا فحسب، بل تطيل أمد الحرب على سوريا خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأضافت الوزارة "في الوقت الذي تدين فيه الجمهورية العربية السورية هذا الاحتلال التركي وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات التركية الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها فإنها تتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والعمل على انسحاب القوات التركية الفوري من الأراضي السورية وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة إلى المواطنين السوريين الذين كانوا ضحية لهذه السياسات العدوانية التركية”.

وكانت القوات التي تقودها تركيا قد نجحت في السيطرة على مركز مدينة عفرين، في إطار عملية بدأت منذ نحو شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين من جراء القصف التركي.