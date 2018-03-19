وقال الأسد، في برقية تهنئة وجهها لبوتن ونشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، "إن حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وفاز الرئيس الروسي الأحد بولاية رابعة لست سنوات، ونال عددا غير مسبوق من الأصوات بلغ 76,7 في المئة، بحسب النتائج شبه النهائية التي نشرت الاثنين.

وأضاف الأسد في برقيته أن "الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية".

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء النظام السوري الى جانب إيران، وقدمت له منذ بداية النزاع في العام 2011 دعما دبلوماسيا واقتصاديا.

ودافعت عن النظام في المحافل الدولية وخصوصا في مجلس الأمن الدولي، حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري على جرائمه بحق الشعب السوري منذ 2011.

وساهم التدخل الروسي في صيف 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع السوري لصالح النظام السوري، ومكنه من تحقيق انتصارات عدة في مواجهة الفصائل المعارضة.