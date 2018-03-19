وبحسب مصادر صحفية فإن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل السبت في بلدة شوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وإن حالا من الفوضى وبعثرة للأثاث والملبوسات سادت المنزل، ما يدل على حصول عراك قبل عملية القتل.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية في حال حرجة، وحضرت إلى المكان دورية من الأدلة الجنائية ومختلف الأجهزة الامنية والطبيب الشرعي.

وتم توقيف زوج الضحية السوري من قبل شعبة المعلومات على ذمة التحقيق، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "النهار".