وأضاف المتحدث، في البيان السادس عشر عن نتائج العميلة العسكرية الشاملة لملاحقة الإرهابيين" سيناء 2018" خلال الأيام الخمسة الماضية، أن القوات تمكنت من القضاء على خلية إرهابية مكونة من ستة مسلحين لدى اختبائهم بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش بشمال سيناء، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم على ثلاثة بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وقال البيان إن قوات الجيش تمكنت من تدمير سيارة دفع رباعي مفخخة واستهداف وتدمير 12 هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية، كما تم تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المراد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

كما ذكر أنه تم تدمير 386 وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها علي مجموعة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكنيات كبيرة من مواد الأعلشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

وقام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 93 عبوة ناسفة جرت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، كما جرى ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وقال البيان إن ضابطا وثلاثة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة ضباط وخمسة مجندين خلال الأعمال القتالية الجارية.