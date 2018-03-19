ويعتبر ترحيني أحد ابرز قيادات حزب الله الميدانيين في سوريا وتحديدا في فوج الهندسة في ميليشيات الحزب.

ويحمل ترحيني لقب "السيد جابـر"، وهو من بلدة عبا في قضاء النبطية جنوب لبنان".

أكما أعلنت وسائل إعلام موالية لميليشيا "حزب الله" في وقت سابق مقتل قيادي بارز آخر بهجوم شنه تنظيم داعش على مواقعهم في ريف دير الزور الشرقي.

وتداولت حسابات موالية للميليشيا اللبنانية صوراً لنصرالله محمد فهدة من ميليشيا "فرسان زينب"، والمتحدر من بلدة القصر الحدودية مع سوريا.

وأكد ناشطون أن فهدة هو قائد كتيبة "فرسان زينب" التابعة "لحزب الله"، وأنه قتل إثر هجوم تعرضت له المليشيا في المحطة الثانية (تي تو) في ريف دير الزور الشرقي من قبل تنظيم داعش، حيث أسفر الهجوم عن سيطرة التنظيم على المنطقة ومقتل جميع أعضاء كتيبة "فرسان زينب".