وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص في مكان الهجوم.

وكان متحدث باسم خدمة ماجن دافيد أدوم الإسرائيلية للإسعاف قد قالت في وقت سابق إن المصاب تعرض للطعن في الجزء الأعلى من جسمه ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكر ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة أن المصاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حارسا خاصا.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن المشتبه به يدعى عبد الرحمن بني فضل (28 عاما) وهو أب فلسطيني لطفلين من قرية عقربا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.