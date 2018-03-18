وذكر التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن في حالة حرجة. وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع الهجوم قرب الحائط الغربي، وقال إن المهاجم جرى "تحييده" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وحسب المتحدث باسم شرطة إسرائيل، فإن منفذ العملية المفترضة قام بطعن شخص بواسطة سكين في شارع هجاي في البلدة القديمة.

وتابع "الشرطي الذي كان في المكان أطلق النار على الإرهابي وقام بتحييده".

وجاءت الواقعة بعد هجوم يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين على طريق قرب مستوطنة يهودية.