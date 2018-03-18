وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في القاهرة، إن العلاقة بين مصر والإمارات والسعودية ستزداد قوة وستوفر حياة أكثر تنوعا من خلال خلق فرص وإمكانيات لشعوب هذه المنطقة.

وأضاف "نرى أن مصر تعافت من محنة وأزمة لم تكن صعبة على مصر فقط ولكن على كل محبي مصر، ومنها الإمارات".

وأردف وزير الخارجية الإماراتي قائلا "تواجهنا تحديات من خارج العالم العربي خصوصا من إيران وإسرائيل وتركيا كالاعتداء على الأراضي والمصالح العربية"، مؤكدا "سنستمر في العمل بقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن "مباحثات اليوم كانت منفردة وتطرقت للعلاقات الثنائية، ولأعمال اللجنة الاقتصادية التي عقدت بالأمس".

وأضاف "اتفقنا على مواصلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات على المستوى الاقتصادي والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي العربي والتحديات في سوريا والعراق وليبيا".

وتابع "نعمل مع الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في سوريا الهادف للتوصل لحل سلمي".