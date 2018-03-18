وذكرت قناة "خبر ترك" التركية، أن "قائد المشاة مدحت دونجي، كان قد جرح في المعارك في 15 مارس، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".

وتزامن هذا الإعلان مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية على كامل مدينة عفرين، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس.

وانتشر في المدينة مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة رفقة جنود أتراك، حيث قاموا بتمشيط الشوارع، ووقفت دبابتان للقوات التركية أمام مبنى رسمي، فيما أطلق مقاتلون النار في الهواء ابتهاجا.

وتحدث أحد السكان عن غياب الاشتباكات، متحدثا عن "انسحاب" المقاتلين الأكراد منها. وسمع آخر خلال ساعات الصباح الأولى أصوات إطلاق رصاص وهتافات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الأحد أن "وحدات من الجيش السوري الحر مدعومة من القوات المسلحة التركية سيطرت على مركز مدينة عفرين بالكامل".

وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية في 20 يناير حملة عسكرية ضد منطقة عفرين، وقالت أنقرة إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "إرهابية".