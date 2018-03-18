وأفادت مصادر موقع "اليوم 24" المغربي بأن شاحنتين دهستا ثلاث سيارات خفيفة، واندلعت النيران في إحدى الشاحنات المخصصة لنقل البضائع وامتدت ألسنتها إلى السيارات الخفيفة.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع على بعد كيلومترين من محطة الأداء.

وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص لقوا مصرعهم مباشرة، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى ستة، فيما أصيب الضحية السابع بإصابات بليغة وبحروق خطيرة، استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي بأكادير لتشخيص حالته وتقديم العلاجات الضرورية.

ولم تتمكن السلطات الأمنية التي حضرت على الفور، من التعرف على هوية القتلى، مما جعلها تستعين بعملية أخذ عينات الحمض النووي بغرض التعرف على ضحايا الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.