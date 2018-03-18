وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته احبطت الليلة الماضية محاولة من قبل حركة حماس لتجديد مسار نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم.

وأضاف أن الجهود العملية والاستخباراتية والتكنولوجية مكنّت من اكتشاف النفق، مشيرا إلى أن المعركة ضد الأنفاق مستمرة منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014، والتي تم تكثيفها خلال الأشهر الست الأخيرة.

وأوضح الناطق الإسرائيلي أنه تم "إحباط" محاولة حفر النفق الجديد من خلال أعمال هندسية داخل إسرائيل، مدعيا أن اكتشاف هذه المحاولة تم بشكل مسبق ولم تشكل تهديدا على المستوطنين القاطنين في تلك المنطقة.

وتزامن الإعلان عن "إحباط" حفر النفق مع إعلان قوات الاحتلال، عن إغلاق عدد من المناطق ونصب حواجز عسكرية في عدد من الشوارع داخل ما يسمى بالمجلس الإقليمي "أشكول" في محيط قطاع غزة، بسبب حدث أمني.

وذكرت المصادر العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر حواجز للشرطة العسكرية في محيط قطاع غزة، كما أغلق مناطق معينة داخل المجلس الإقليمي "أشكول" بدعوى القيام بنشاط أمني.

في ذات الوقت ذكرت وكالة "معار" أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، انطلاقا من موقع الفراحين العسكري وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة.

وجاءت عملية التوغل بعد ساعات من قيام طائرات إسرائيلية بشن سلسلة غارات عنيفة على أراض زراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بحسب الوكالة.