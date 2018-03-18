وتحقق القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تقدماً سريعاً في مدينة عفرين، بعد ساعات فقط من دخولها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبل ذلك، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن التقدم السريع جاء "نتيجة القصف المكثف المستمر منذ أيام"، مشيراً إلى أن القوات التركية باتت تسيطر على "أكثر من 50 في المئة منها".

وأفاد أحد سكان عفرين وكالة فرانس برس عن غياب الاشتباكات وانتشار لعناصر الفصائل السورية في وسط المدينة، متحدثاً عن "انسحاب" المقاتلين الأكراد منها.

كما قال متحدث باسم الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن مقاتلي المعارضة سيطروا على أجزاء من عفرين الأحد بعد انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي منذ بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين، وفق ما أفاد المرصد.

وقال "غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي للقوات التركية" التي بدأت في 20 يناير حملتها العسكرية ضد منطقة عفرين الحدودية.

ووثق المرصد في المقابل مقتل أكثر من 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة. كما أعلن الجيش التركي حتى الآن عن مقتل 46 من جنوده.