من جهة أخرى، غادر أكثر من 7 آلاف شخص منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، حسبما قال مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية.

وفر الآلاف من سكان المنطقة المحاصرة خلال الأيام القليلة الماضية، إثر حملة عسكرية كبيرة تشنها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية.

وتوغلت قوات الحكومة السورية في الغوطة الشرقية وقسمت المنطقة إلى 3 جيوب منفصلة.

وتعتقد الأمم المتحدة أن هناك نحو 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، التي تضم مزارع وبلدات دون إمكانية للحصول على الغذاء أو الدواء.

وقال الجيش السوري الجمعة إنه استعاد مع القوات المتحالفة معه 70 بالمئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية.